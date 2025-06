Difesa: Bonelli, ‘Meloni si piega a Rutte, 132 mld in armi e non in sanità e stipendi’

agenzia

Roma, 12 giu. “Con il sostegno di Giorgia Meloni, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, vuole trascinare l’Italia in una folle corsa al riarmo, portando al 5% del Pil la spesa militare. Significa 132 miliardi di euro all’anno in armi, missili, carri armati e tecnologie belliche. Un colpo mortale al nostro welfare. Una scelta criminale, mentre il Paese affonda tra ospedali al collasso, scuole che cadono a pezzi, stipendi da fame e un’emergenza climatica ignorata”. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.