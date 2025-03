Difesa: Bonelli, ‘no a follia riarmo, Ue investa in autonomia energetica e innovazione’

agenzia

Roma, 22 mar. “Oggi si sta delineando un nuovo ordine geopolitico mondiale che non si basa più sulle relazioni diplomatiche, ma sulla forza e sulla supremazia militare. Per questo, come Alleanza Verdi e Sinistra, abbiamo sempre espresso una totale contrarietà al progetto di Ursula von der Leyen, che prevede un ulteriore aumento di 800 miliardi di euro alla spesa militare europea, già oggi pari a 730 miliardi, il 58% in più rispetto alla Russia. Un piano folle che la Premier Meloni sostiene ingannando gli italiani, continuando a non dire chiaramente da dove prenderà i soldi, perché dovrebbe ammettere tagli a sanità, scuola, servizi sociali, trasporti e pensioni. Meloni attacca Ventotene perché non sa come dire agli italiani che il suo governo è spaccato: la Lega è contraria a Rearm EU, e lei non ha un mandato chiaro”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde.