Difesa: Borghi (Iv), ‘con scelte Meloni rischiamo Italia subalterna’

Roma, 28 giu. “La strada scelta dal Governo Meloni sulla difesa rischia di portarci a una situazione paradossale e rischiosa”. Lo ha affermato Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva, a Skytg24. “Ci troviamo nella condizione in cui il Governo italiano -ha aggiunto- non propone la costruzione di un pilastro europeo della difesa e dunque il riorentamento delle nostre industrie belliche sul piano Ue ma dice ‘affidiamoci alla attuale Nato di Trump’. Da parte sua Trump risponde: ‘Cari europei, pagatevi da soli la vostra sicurezza’. Seguendo l’impostazione di Giorgia Meloni, dovremmo prima indebitarci, poi dipendere dalle industrie statunitensi, indebitarci e poi, una volta che dovessimo intervenire, tornare da Trump per chiedere per cortesia se possiamo difenderci”.