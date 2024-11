Difesa: Borghi (Iv), ‘governo negozia con Starlink? Subito interrogazione’

agenzia

Roma, 13 nov. “Secondo quanto riportato da La Stampa, il governo italiano starebbe lavorando da mesi ad un contratto con Musk per l’utilizzo dei satelliti a bassa orbita, valutando anche di inserire in questa attività la copertura di stazioni mobili di navi militari come la ‘Garibaldi’ e la ‘Vespucci’ e la rete diplomatica. Abbiamo richiesto piu volte riscontri sulla veridicità di questa ipotesi, cui starebbe lavorando il consigliere militare di Palazzo Chigi generale Federici, ottenendo solo vaghe repliche e rimandi ad altro”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.