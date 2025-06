Difesa: Braga, ‘divisi pure su Rutte, fantasiosa proposta Salvini’

agenzia

Roma, 12 giu. “Hanno invitato Rutte, segretario generale della Nato, ma poi ognuno gli ha detto una cosa diversa. Sulla richiesta dell’aumento degli investimenti per la difesa ogni forza di governo ha un’idea diversa. La più fantasiosa come sempre quella di Salvini che in quelle spese vorrebbe far rientrare anche il suo ponte sullo Stretto”. Lo ha detto a Tagadà Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

“Per il resto mi pare che numeri e tempistica indicati da Rutte risultano chiaramente irrealistici. Serve un salto di qualità nella difesa europea e non una corsa al riarmo dei singoli stati. Scelta controproducente come ci ha detto l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, che non ottimizza le soluzioni e non determina alcun risultato in termini di crescita per il paese”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA