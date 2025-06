Difesa: Calenda, ‘M5S e Avs qualunquisti, Pd? Tengono i piedi in 9 staffe…’

agenzia

Roma, 19 giu. “Si cerca di raccontare una favola semplice e cioè che spendere soldi per le armi è una cosa sbagliata. Ma non piace a nessuno spendere soldi per le armi. Tuttavia noi sappiamo che dalla capacità di difesa, deriva anche l’indipendenza e la libertà e se noi questa indipendenza non ce l’avremo l’Europa finirà fatta a pezzi”. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, a proposito della manifestazione di sabato contro il riarmo.

“Massimo rispetto per chi guarda quello che succede tutti i giorni ed è sconcertato, spaventato, impaurito. Tuttavia il compito che dovrebbe avere uno leader politico è quello di spiegare come se ne esce. Io non ho mai sentire dire a Conte come se ne esce dalla questione Ucraina. Anzi gli ho sempre sentito dire cose abbastanza surreali, del tipo se io fossi stato lì avrei chiamato Putin. Non credo che Putin gli avrebbe neanche preso la telefonata. Quindi questa è una presa in giro degli elettori, una presa in giro degli ucraini, secondo me non accettabile, non compatibile contro la sinistra di governo”.