Difesa: Calenda, ‘senza investimenti in difesa rischio guerra aumenta’

Roma, 21 giu. “Il problema di questi ragazzi, diciamo così inconsapevoli, è che non comprendono che se rimarremo deboli e senza adeguati investimenti in difesa le possibilità di andare in guerra aumenteranno esponenzialmente”. Lo scrive Carlo Calenda sui social postando un video dal corteo contro il riarmo a Roma dove alcuni ragazzi cantano un coro: “Se si va in guerra, al fronte va Calenda”.

“Tutto ciò si può anche giustificare con la mancanza di cultura o la ripetizione per moda dei modelli degli anni ‘70. Strappare la bandiera ucraina invece non si giustifica. Ragazzi della loro età stanno combattendo per la libertà contro un fascista dittatore. Onorateli. E vergognatevi”.

