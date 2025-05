Difesa: Calenda, ‘su 2% magheggio da Italietta, Meloni decida cosa essere’

agenzia

Roma, 16 mag. “Io ho trovato deprecabili ieri le dichiarazioni trionfanti di Crosetto che ha detto abbiamo raggiunto il 2% di spese per la difesa. Abbiamo raggiunto facendo una maquillage di bilancio, cioè prendendo le capitanerie di Porto, la Guardia di Finanza e il Meteo e inserendole nelle spese per la difesa”, cosa da “Italietta”. Lo dice Carlo Calenda a Tagadà su La7.

“La questione è da capire cosa vogliamo essere. Non puoi essere un grande paese e rivendicare il fatto che sei un grande paese comportandoti in questo modo. Non puoi non andare ai vertici oerchèp ti sta antipatico e organizzare i vertici dell’ultradestra, però puoi dire che è un rapporto con Von der Leyen. Non puoi dire che sostieni l’Ucraina, sostieni il pilastro europeo della Nato contemporaneamente fai il magheggio, come si dice a Roma, contabile”.