agenzia

Roma, 8 dic. “Esprimo il mio più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del 1° Maresciallo dell’Esercito, Francesco Branca, impegnato con grande dedizione e professionalità in missione a Novo Selo, in Bulgaria. La mia vicinanza ai suoi familiari e a tutti i suoi colleghi”. Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA