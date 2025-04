Difesa: Cattaneo, ‘sicurezza si costruisce con alleanze solide ma senza subalternità’

agenzia

Roma, 5 apr. “Stiamo attraversando un momento difficile, in cui le crisi internazionali mordono, l’economia fatica e le tensioni geopolitiche rischiano di travolgerci. In un contesto così complesso, Forza Italia sceglie di distinguersi –come sempre– sui contenuti. Perché quando il vento soffia forte, servono risposte chiare, proposte solide e la capacità di guardare oltre l’emergenza. Ecco perché oggi presentiamo al Consiglio nazionale ordini del giorno concreti, frutto del lavoro condiviso con tutte le articolazioni del partito. Documenti che abbiamo discusso e perfezionato insieme, perché siano la nostra bussola in questo scenario incerto. Partiamo da un principio fondamentale: l’Italia deve tornare a contare in Europa e nel Mediterraneo come protagonista. Per questo ribadiamo con forza la centralità della nostra politica di difesa, che deve essere europea nello sguardo ma anche italiana negli interessi. Non possiamo permetterci ambiguità: la sicurezza nazionale è necessaria e si costruisce con alleanze solide ma senza subalternità”. Così Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia, nel suo intervento al Consiglio nazionale di Forza Italia.

