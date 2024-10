Difesa: Chiesa (Fdi), ‘con riconoscimento Scirè saldato debito storia’

agenzia

Roma, 10 ott. “Mi riempie di orgoglio e commozione il voto unanime della Camera sulla proposta di legge a mia prima firma per il riconoscimento del relitto del Regio sommergibile Scirè, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, quale Sacrario militare subacqueo. Oggi, finalmente, abbiamo pagato un debito con la storia. Oggi, finalmente, abbiamo dato il giusto onore ad una pagina del nostro glorioso passato”. Lo afferma la relatrice del provvedimento, Paola Chiesa, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Difesa della Camera.