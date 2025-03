Difesa: Ciani (Demos), ‘non condivido entusiasmo per riarmo Germania’

agenzia

Roma, 19 mar “Leggo in queste ore commenti entusiastici provenienti da diverse parti per le decisioni tedesche di cambiare la Costituzione al fine di poter spendere largamente in armi e procedere ad un veloce e importante riarmo del Paese. Non mi sento di condividere affatto questo entusiasmo, a maggior ragione in un tempo in cui tutti auspichiamo un rilancio del ruolo dell’Europa”. Lo dice Paolo Ciani segretario di Demos e vice capogruppo Pd-Idp alla Camera.