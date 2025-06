Difesa: Ciani, ‘la vera sfida è preparare la pace’

agenzia

Roma, 24 giu “Purtroppo la guerra è stata preparata e praticata a lungo nei secoli e negli anni recenti e tragicamente anche in queste ore. Non mi sembra una grande novità puntare ad un pensiero -‘si vis pacem, para bellum’ – che nei secoli ha prodotto più armi, più conflitti, più morte e distruzione”. Lo dice il deputato Paolo Ciani, vice capogruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos, commentando le parole della Meloni al Senato.