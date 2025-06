Difesa: Ciarla (Pd), ‘domani in piazza per la pace, piano Ue pericoloso’

agenzia

Roma, 20 giu “Domani, sabato 21 giugno, parteciperò alla manifestazione nazionale promossa dalle campagne Ferma il Riarmo e Stop Rearm EU, che si terrà a Roma con partenza da Porta San Paolo. Una mobilitazione che raccoglie l’appello di tante realtà sociali, sindacali e civiche per chiedere con forza che l’Europa e l’Italia imbocchino con decisione la via della pace”. Lo dichiara Mario Ciarla, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio.