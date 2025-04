Difesa: Ciriani, ‘2% spese militari obiettivo ma strada stretta, Parlamento coinvolto’

agenzia

Roma, 16 apr. Il 2% del Pil per le spese militari “è un obiettivo, ma sappiamo anche che purtroppo la strada per l’Italia è molto stretta, perché siamo un Paese fortemente indebitato” ma “sappiamo anche che ci sono degli obblighi internazionali. Questa è la strada stretta in cui ci muoviamo e sarà l’esito del colloquio da Donald Trump e Giorgia Meloni a determinare in che modo e se e quando, con che tempi, raggiungere l’obiettivo del 2% delle spese militari”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Skytg24 a Gorizia.