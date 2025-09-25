Difesa civile Gaza, 11 morti in un raid israeliano notturno

agenzia

Colpita una casa che ospitava degli sfollati

(ANSA-AFP) – GAZA, 25 SET – Undici morti in un attacco israeliano contro un’abitazione che ospitava sfollati nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la Difesa Civile di Gaza precisando che l’attacco è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nella parte centrale del territorio palestinese. “Undici persone sono state uccise e diverse risultano disperse o ferite dopo un attacco aereo israeliano contro un’abitazione appartenente alla famiglia Abu Dahrouj, che ospitava sfollati a nord di Al-Zawaida” ha dichiarato all’Afp il portavoce della Difesa Civile Mahmoud Bassal. Secondo i servizi di emergenza, tra le vittime c’erano “diversi bambini”. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA