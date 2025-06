Difesa civile palestinese, 38 morti in attacchi israeliani

agenzia

In raid e scontri a fuoco oggi a Gaza

GAZA, 06 GIU – L’agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che 38 persone sono state uccise oggi da attacchi israeliani o da colpi d’arma da fuoco in tutto il territorio palestinese. Il funzionario della protezione civile Mohammed al-Mughayyir ha dichiarato che 38 persone sono state uccise in diversi attacchi israeliani dall’alba, tra cui 11 in un singolo attacco a Jabalia, nel nord.

