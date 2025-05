Difesa: Consiglio supremo, gratitudine per missioni all’estero in particolare Unifil**

agenzia

Roma, 8 mag. Il Consiglio supremo di difesa, riunitosi al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al termine dei lavori, ha espresso “sentimenti di forte vicinanza e gratitudine per tutti i militari impegnati nelle varie operazioni in Italia e all’estero e, in particolare, ai militari italiani impegnati nella missione Unifil nel sud del Libano, area particolarmente critica, per l’esemplare professionalità dimostrata nell’assolvimento del mandato.

