Difesa: Consiglio supremo, Italia impegnata per vigilanza infrastrutture e cybersicurezza

Roma, 8 mag. Il Consiglio supremo di difesa, riunitosi al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, “ha condiviso la necessità, sottolineata anche in ambito europeo, di mantenere vigilanza sulla tutela delle infrastrutture critiche nazionali e nella difesa contro gli attacchi cyber e nello spazio cognitivo, che vede un crescente, insidioso e costante propagarsi di fake news; sulla sicurezza dell’ambiente sottomarino; sulla necessità di scongiurare l’occupazione e la militarizzazione dello spazio; così come ritiene decisivo il sostegno allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza artificiale. Il Consiglio -riferisce il comunicato emesso al termine della riunione- ha preso in esame lo stato della prontezza ed efficienza delle nostre capacità militari, confrontandosi sugli interventi necessari per l’ammodernamento complessivo”.

