Difesa: Conte, ‘bene no Schlein a ReArm Eu, buona premessa per progetto alternativa’

Roma, 14 mar “Ho apprezzato molto la posizione di Elly Schlein quando ha detto no al piano di riarmo. Una buona premessa per impostare un progetto di alternativa a questo governo”. Lo ha detto Giuseppe Conte alla Stampa estera.

“Se ci dobbiamo ritrovare con una alternativa che segue la Meloni e sottoscrive la politica estera disastrosa della Meloni è un disastro, che alternativa puoi presentare agli italiani se ti trovi a votare con la Meloni per l’escalation militare? Per non parlare di Gaza”, ha spiegato il leader del M5s.

