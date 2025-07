Difesa: Conte, ‘non ci arrendiamo, dimostreremo che siamo maggioranza nel Paese’

agenzia

Roma, 1 lug “Assistere a questa follia collettiva senza poter incidere per noi è motivo di sofferenza. Però non ci arrendiamo, anche quando siamo in minoranza nelle istituzioni dimostreremo che siamo maggioranza nel Paese ci ritroveremo con tutte le forze politiche che ritengono sia una follia accompagnare questa distruzione sociale e ambientale per investire nelle armi”. Lo ha detto Giuseppe Conte intervendo a una iniziativa del M5s alla Camera.

