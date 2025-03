agenzia

Roma, 14 mar “Non credo che gli esperti in Russia percepiscano 800 miliardi spesi così come la grande minaccia. La Russia sono decenni che sta costruendo un primato militare con testate nucleari, non credo sia la contro minaccia percepita”. Lo ha detto Giuseppe Conte alla Stampa estera sul Piano di difesa Ue.

