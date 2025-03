agenzia

Roma, 14 mar “Il Piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen non è la risposta giusta. Non c’è un abbozzo di Difesa comune europea, è una reazione istintiva, quasi isterica, rispetto a quello che sta succedendo in contrasto con l’avvio dei negoziati di pace”. Lo ha detto Giuseppe Conte alla Stampa estera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA