agenzia

Roma, 1 lug “Abbandonare una transizione per produrre armi, missili e proiettili con una riconversione che anche in futuro ci porterà a produrre solo armi, perchè non si può tornare indietro, è una strada di non ritorno”. Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo a una iniziativa del M5s alla Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA