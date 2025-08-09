Difesa: De Cristofaro, ‘follia eurobond per spese militari’

agenzia

Roma, 9 ago. “Il Governo Meloni è un Governo di irresponsabili. Mentre gli italiani sono alle prese con i rincari e le preoccupazioni per le ripercussioni dei dazi su prezzi e lavoro, leggiamo sulla stampa che il Governo propone formalmente all’Europa di fare debito comune non per aiutare famiglie e imprese in questo momento difficile ma per fare gli acquisti di armamenti. Eurobond per finanziare le spese militari. Una follia militarista inaccettabile a cui diciamo no”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra al Senato,Peppe De Cristofaro, presidente del Gruppo Misto di palazzo Madama.