Difesa: Draghi, ‘dietro Usa per spesa ma nessuno scommetterebbe su Ue che vince guerra…’

Roma, 14 nov. “Noi complessivamente siamo secondi per spesa” in difesa “nel mondo, dopo gli Usa, dopodiché nessuno scommetterebbe sulla nostra capacità di fare una guerra e vincerla… Ci deve essere qualcosa che non va”. Così Mario Draghi, intervenendo al World Business Forum a Milano, ricorre all’ironia ragionando in termini di difesa europea.

“Prima cosa – elenca – la produzione è molto frammentata, così frammentata che se decidessimo di aumentare le spese in difesa noi non riusciremmo a produrre”, ovvero a rispondere al surplus di domanda, “perché abbiamo produzioni troppo piccole. Quindi occorre permettere all’industria di consolidarsi”. C’è poi un altro aspetto: “noi ordiniamo il nostro ‘cannoncino’, ma è diverso da quello del vicino. Quindi quando arriva il momento di darli all’Ucraina spediamo cannoni tutti diversi, abbiamo diversi tipi di carri armati mentre gli Usa ne hanno uno solo. Quindi prima di pensare di spendere tanti soldi bisogna capire come spenderli. Secondo aspetto è spendere bene”.