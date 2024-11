Difesa: Fontana, ‘serve strategia sicurezza nazionale’

agenzia

Roma, 8 nov. “Occorre in via prioritaria individuare con precisione gli interessi primari della Repubblica e dei suoi cittadini, la cui difesa richiede un’analisi coerente, sinergica e integrata che consenta di far fronte alle principali minacce alla nostra sicurezza complessivamente considerata. Sebbene negli ultimi anni siano stati adottati documenti di particolare rilievo, tra i quali la Strategia di Difesa e Sicurezza per il Mediterraneo e il Piano del Mare, questo position paper si presenta quale ampio supporto ai decisori politici per l’elaborazione di piani d’azione in relazione alle diverse aree strategiche, con l’eccezione di quella militare. In uno scenario quale quello attuale, marcato da una crescente instabilità e insicurezza, è dunque indispensabile disporre di strumenti che possano fornire una risposta alle grandi sfide del nostro tempo”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio alla Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e all’Associazione Futuri Probabili in occasione della presentazione a Montecitorio del position paper ‘Per una Strategia di Sicurezza Nazionale’.