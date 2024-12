Difesa: Fontana visita contingente in Lettonia, ‘ruolo Italia fondamentale’

agenzia

Roma, 23 dic. “È importante che i nostri popoli siano sempre più vicini, soprattutto in momenti complicati come sono stati quelli degli ultimi anni. Auspichiamo una soluzione dei conflitti, magari partendo proprio dal conflitto russo ucraino, che tiene l’Europa col fiato sospeso”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando, questa mattina al Parlamento lettone, la presidente Daiga Mieriņa. Successivamente ha visitato il contingente italiano della base Nato di Ādaži, accolto dal comandante Massimiliano Greco.