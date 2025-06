Difesa: Fratoianni, ‘appello Conte? In piazza sabato e mozione contro riarmo in Parlamento’

agenzia

Roma, 19 giu. “Proprio una settimana fa a Porto, nel corso di un meeting internazionale delle forze di sinistra e progressiste europee ho posto la necessità di un’iniziativa a livello continentale contro la follia del riarmo. Ogni iniziativa quindi che va in questa direzione è benvenuta. Ed è per questo che sabato 21 giugno saremo in piazza a Roma con centinaia di associazioni e movimenti del nostro Paese e con migliaia di persone per riconfermare la nostra scelta, dalla parte della pace, del dialogo”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.