Difesa: Fratoianni, ‘domani in piazza con associazioni pacifiste contro follia riarmo’

Roma, 20 giu. “Domani saremo in piazza a Roma ad una manifestazione convocata da molto tempo: sono mesi che si lavora con oltre quattrocento fra organizzazioni, comitati e associazioni che da decenni si occupano della pace”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs intervistato a Tagadà su La7.

“È una manifestazione che si concentra su tre temi: il no al riarmo europeo, alla follia della corsa di al che oggi raggiunge picchi insopportabili e incredibili come quelli che la Nati richiede ai singoli Paesi intimandogli l’obiettivo del 5% di spesa militare sul Pil, che vuol dire far saltare i conti pubblici, sacrificare ogni investimento di natura sociale cioè quello che servirebbe di più in questo momenti agli italiani”.