Difesa: Fratoianni, ‘Rutte sembra un pazzo, corsa riarmo follia’

Roma, 12 giu. “Ascoltando le parole che sta utilizzando in questi giorni il segretario generale della Nato Rutte sembra di stare di fronte ad un pazzo pericoloso, trovo che questa continua corsa al riarmo sia folle sia sul piano della prospettiva geopolitica, sul modo in cui si affrontano le grandi crisi internazionali, sia sul grande abbaglio di voler rispondere a queste crisi con l’aumento impressionante ed insensato della spesa militare”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni di Skytg24 nel corso di Start.