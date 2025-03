Difesa: Gentiloni, ‘fondo Ue è quello chiesto da mesi in Italia da governo e opposizioni’

agenzia

Roma, 5 mar. “Il piano della von der Leyen contiene due cose, la prima è un fondo da 150 miliardi ed è esattamente quello che l’Italia, governo e opposizioni, hanno chiesto in questi mesi. E’ un fondo comune basato su eurobond per finanziare i sistemi di difesa comune, interessa 15-20 Paesi, non tutti i 27, ma l’Italia è tra questi”. Lo ha spiegato Paolo Gentiloni a Radio Anch’io.

“La seconda decisione, nota, è quella delle clausole di esclusione dalle regole di bilancio europee ed è giusto che l’Italia, il governo, le opposizioni, chi vuole, chieda che sia il più possibile coordinata -ha proseguito l’ex premier e ex commissario Ue-. Sarebbe utile che la clausola di esclusione autorizzasse spese per la Difesa comune e fosse per tutti i Paesi, perché se è nazionale e attivabile su richiesta potrebbe accede i riflettori sugli Stati che la chiedono”.

