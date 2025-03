Difesa: Gentiloni, ‘importante ricorrere a debito comune come per Covid’

agenzia

Roma, 23 mar. “Siamo tuti nostalgici del tempo in cui erano gli americani ad occuparsi della nostra difesa, ma non è più così e quindi dobbiamo farcene carico noi. Non è detto che questo debba comportare tagli di qua e di là, certamente deve portare a una responsabilità di bilancio e per questo l’dea di far ricorso a un debito comune europeo, come fatto per il Covid, è così importante”. Lo dice Paolo Gentiloni a In Mezz’ora su Rai3.