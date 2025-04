Difesa: Gentiloni, ‘troppa ipocrisia su piano Von der Leyen’

agenzia

Roma, 11 apr. “I miliardi sono 150 e non 800. Dove sono questi ottocento miliardi? Sono 150 miliardi e tutti a prestito. Seicento cinquanta miliardi sono decisioni che i singoli Stati possono prendere e che secondo pochi Stati prenderanno. Ci vuole meno ipocrisia, evitare di dire che Von der Leyen sta definanziando gli ospedali per finanziare i carri armati. Non è così. Ora ci sono 150 miliardi di prestiti, un primo passo. Se non ne facciamo altri con titoli di debito comune non andiamo da nessuna parte e i rischi di guerra crescono”. Lo ha detto Paolo Gentiloni alla presentazione de libro di Donato Bendicenti ‘Al centro della tempesta’.

