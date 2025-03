Difesa: Gori, ‘piano difesa Ue per S&D è primo importante passo’

agenzia

Roma, 6 mar. “In un mutato e minaccioso quadro internazionale, il piano Ue per la difesa è per i Socialisti e Democratici europei un primo importante passo per assicurare il necessario sostegno all’Ucraina e la sicurezza dei nostri cittadini. A Bruxelles siamo al lavoro perché dal Parlamento venga una spinta forte nella direzione della condivisione e del coordinamento degli investimenti, verso una vera difesa comune europea”. Lo scrive sui social l’eurodeputato Pd, Giorgio Gori.

