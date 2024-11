Difesa: Grimaldi, ‘da Avs no a programma Tempest, operazione da 9 mld’

agenzia

Roma, 12 nov. “Votiamo contro il programma Tempest tramite la ratifica della Convenzione sull’istituzione dell’organizzazione governativa internazionale Gcap, per la progettazione di una piattaforma aerea di sesta generazione. Dietro c’è un’operazione di circa 9 miliardi”. Lo dichiara i vice capogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi.

“Nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025 un aumento della spesa prevista per il programma da 3,8 miliardi 8,8 miliardi. C’è un clima da guerra fredda, c’è già un’economia di guerra che ci allontana da tutto ciò che è sviluppo collettivo, inclusione sociale, sostenibilità. L’equilibrio basato sulla deterrenza è precario. Serve una promessa di pace, non la minaccia di guerra totale. Se alla gente manca il pane, non la nutriremo di certo con i missili“.

