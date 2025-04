Difesa: Laureti, ‘Pd compatto in Ue, maggioranza nel caos’

agenzia

Roma, 2 apr. “Abbiamo votato compatti la relazione annuale sulla difesa europea insieme al gruppo dei socialisti. Abbiamo detto No alla corsa al riarmo dei singoli stati. Per noi il Piano ReArm non è la strada da percorrere per costruire la difesa comune europea. Il Governo invece qui in Europa si è spaccato in tre: FI a favore della risoluzione, FdI astenuti, Lega contro. Come del resto accade sui dazi americani. Più che il governo del sovranismo, è il governo del caos sovrano!”. Così sui social Camilla Laureti, componente della segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd.

