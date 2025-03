Difesa: Losacco (Pd), ‘priorità è difesa comune non riarmo, bene Schlein su Von der Leyen’

agenzia

Roma, 5 mar. “Bene ha fatto Elly Schlein a sollevare dubbi sulla strada prospettata da Ursula Von der Leyen. Mai come in questo momento si sente in Europa la mancanza di David Sassoli, che nel pieno della tempesta pandemica convinse la Germania e i frugali – nonostante le tante titubanze iniziali – ad affrontare unitariamente la crisi con il Next Generation Ue. Un piano coraggioso e di svolta, qualità che mancano a quello sulla sicurezza presentato ieri da Von Der Leyen”. Lo scrive Alberto Losacco, senatore del Pd e membro dell’Assemblea parlamentare della Nato, su HuffPost.

“È una contraddizione aumentare la spesa per la difesa dei singoli stati, se questa – come ha fatto intendere la Presidente della Commissione Ue – non è inserita in un percorso che porti alla difesa comune europea. Serve correggere subito la rotta (…) E serve, parallelamente, un lavoro sul fronte sociale e economico per rafforzare l’unità e gli elementi di protezione per le imprese e i cittadini dai dazi”.