Difesa: Lupi, ‘con Trump disimpegno Usa verso Nato? Impensabile, ci sarà continuità’**

Roma, 8 nov. “Ci sarà continuità nei rapporti e negli impegni internazionali. La storia dimostra che la politica estera degli Stati Uniti dopo un cambio di amministrazione non cambia bruscamente ma segue un percorso lineare, sostanzialmente di continuità, magari con toni e modalità differenti. Anche perché sarebbe impensabile ed impraticabile un disimpegno immediato nella Nato, così come l’abbandono dell’Ucraina al proprio destino”. Ne parla con l’Adnkronos Maurizio Lupi, deputato alla Camera e presidente di Noi moderati, intervenendo sul rischio di un disimpegno Usa sul fronte Nato e negli scenari di crisi internazionali.