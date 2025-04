Difesa: M5S, ‘Tajani disco rotto, aumenti Conte fisiologici non riarmo’

agenzia

Roma, 5 apr. “Povero Tajani, non sa più cosa dire per attaccare Conte e il M5S che oggi scende in piazza contro il riarmo e per la pace. Ancora il disco rotto dei soldi in più alla difesa messi dai governi Conte, come se questo fosse in contrasto con lo scegliere la diplomazia alla guerra – come stabilisce l’articolo 11 della nostra Costituzione – e con l’opporsi ai folli piani di riarmo eccezionali che prevedono aumenti immediati di spesa dai 10 ai 30 miliardi l’anno”. Lo dichiarano i capigruppo M5S nelle Commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera, Bruno Marton, Francesco Silvestri e Marco Pellegrini.