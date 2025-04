Difesa: Magi, ‘maggioranza toglie ReArm da mozione per nascondere spaccatura’

agenzia

Roma, 10 apr. “Mai come in questo caso, questioni regolamentari e procedurali sono questioni di sostanza politica: in nessun punto del dispositivo della mozione di maggioranza, che è anche l’unica mozione su cui il rappresentante del governo ha dato un parere favorevole dell’esecutivo, è citato il piano di riarmo, che è il secondo punto all’ordine del giorno dei lavori di oggi”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo nell’aula della Camera.