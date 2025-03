Difesa: Majorino, ‘bene proposte Pd a vertice Pse’

agenzia

Roma, 6 mar. “C’è bisogno di un’Europa più coraggiosa, più forte e più giusta. Per questo è necessario andare avanti sulla strada del rafforzamento dell’Unione europea e della sua capacità di iniziativa politica”. Così Pierfrancesco Majorino, componente della segreteria nazionale Pd.

“In questo quadro il vertice odierno del Pse ha visto in campo le proposte del Partito Democratico. Il contributo di Elly Schlein è stato essenziale e ha inevitabilmente messo in luce anche le contraddizioni del piano di Ursula von der Leyen. Un piano che ad oggi non porta alla difesa comune, ma al semplice riarmo generalizzato dei singoli Stati nazionali e a inevitabili tagli di voci che vanno invece assolutamente potenziate. Penso a coesione sociale e welfare”.

