Difesa: Maran (Pd), ‘piano ReArm primo passo, proposta va integrata e sviluppata’

agenzia

Roma, 6 mar. “L’Unione Europea si trova a un bivio: o si presenta unita o rischia la marginalità politica. La guerra in Ucraina, e l’attuale voltafaccia americano, hanno reso evidente l’urgenza di una politica di difesa comune che non può essere frenata dagli interessi delle singole nazioni”. Così l’eurodeputato Pd, Pierfrancesco Maran. “Una Difesa progressivamente comune perché, agendo come 27 eserciti nazionali, rischiamo l’impotenza”.

“Oggi è necessario un passaggio di fase che aumenti gli investimenti volti a garantire una deterrenza da nuova aggressioni russe dopo il disimpegno americano ma anche a rendere più omogenea la difesa europea, con forniture simili, riducendo le duplicazioni di spese tra paesi e le inefficienze. L’Unione Europea deve dotarsi di una propria architettura di sicurezza, capace di garantire responsività e affermarsi come attore decisivo nello scenario internazionale”.