Difesa: Mattarella, ‘in Ue decisioni non più rinviabili’**

Roma, 27 mar. “Il nuovo contesto strategico internazionale naturalmente richiederà conseguenti processi decisionali: vale per l’elaborazione in sede di Alleanza atlantica, vale per le decisioni da assumere in sede di Unione europea, che non sono più rinviabili”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell’Aeronautica militare, guidata dal capo di stato maggiore, Luca Goretti, in occasione dell’anniversario di fondazione.

