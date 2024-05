Difesa: Meloni, ‘non fatevi fregare da chi dice soldi buttati, pace è deterrenza’ (2)

agenzia

“L’Europa in questo ha un problema – dice ancora Meloni – perché ha pensato, in questi decenni in cui noi vivevamo in pace, che il problema tanto non si ponesse, perché la guerra non sarebbe arrivata, ‘che ci facciamo con la difesa’ e invece poi ci siamo ritrovati in un mondo completamente diverso, nel quale non abbiamo più certezze, adesso dobbiamo correre ai ripari. Io penso che nei prossimi 5 anni il tema della difesa” sarà centrale, “anche della difesa comune. Poi noi siamo tutti nella Nato, poi bisogna capire come farlo, però sicuramente noi dobbiamo lavorare sull’industria della difesa, dobbiamo lavorare per rafforzare questo ambito della nostra cooperazione: su questo io non ho dubbi”.

