Difesa: Meloni, ‘rafforzarla non vuol dire solo comprare armi’

agenzia

Roma, 18 mar. “Rafforzare le nostre capacità di difesa significa occuparsi di molte più cose rispetto al potenziamento degli arsenali”. Occorre quindi un approccio a 360 gradi, perché “senza difesa non c’è sicurezza, senza sicurezza non c’è libertà”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA