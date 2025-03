Difesa: Meloni, ‘ReArm? Cambio nome non è tema semantico ma di sostanza’

agenzia

Roma, 18 mar. “Quando abbiamo proposto di rinominare il piano utilizzando ad esempio le parole Defend Europe, non abbiamo posto una semplice questione semantica o nominalistica, abbiamo proposto una questione di sostanza, di merito”. E gli 800 miliardi indicati per finanziare il piano “non sono nè risorse che vengono tolte da altri capitoli di spesa nè risorse aggiuntive europee. L’Italia si è opposta con fermezza alla possibilità che una quota dei fondi di coesione venisse automaticamente spostata sulla difesa” ed “è una battaglia che abbiamo vinto. L’Italia non intende distogliere un solo euro dalle risorse della Coesione”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo.

