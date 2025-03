Difesa: Mulè, ‘sistema di difesa europeo non corsa ad armamenti singoli Stati’

agenzia

Roma, 15 mar. “L’Europa ha la necessità di avere un sistema di sicurezza che deve essere condiviso tra i Paesi, guai se vi fosse la corsa all’armamento dei singoli Stati perché replicheremmo gli errori del passato. Non si tratta di furia bellicista o di corsa al riarmo e diciamo le cose come stanno: l’Italia non toccherà un euro dei fondi dedicati al welfare, cioè alle scuole o agli asili, ma bisogna adeguare il nostro piano di difesa che ha perso da tempo la capacità di essere all’altezza rispetto alle necessità che i tempi attuali impongono”. Lo ha affermato Giorgio Mule’, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, ospite a Sky Tg24 Agenda.

