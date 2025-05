Difesa: ok commissione Camera ad acquisto tecnologie militari Israele, proteste opposizione

agenzia

Roma, 20 mag. Tensione alla Camera dopo l’ok della commissione Difesa al decreto di approvazione del programma pluriennale che prevede l’acquisto di tecnologia militare da Israele. Parere favorevole che ha provocato le proteste delle opposizioni che hanno votato contro. “Un vicepresidente della Camera mi ha appena detto ‘stiamo acquistando da Israele tecnologia che però non ammazza bambini’. Ha detto che serve per la nostra sicurezza. Immaginate di comprare anche solo una vite da chi commette crimini di guerra. Ma non ci facciamo schifo? -ha detto in aula Marco Grimaldi di Avs- Ma possiamo continuare a tenere rapporti commerciali con chi si è macchiato di questi crimini? Io chiedo di interrompere quelle relazioni, di non acquistare più nulla da chi vuole lo sterminio di un popolo”.