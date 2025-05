Difesa: Orlando, ‘piano Rearm serve a Germania e non a difesa comune’

agenzia

Roma, 7 mag. “Una realizzazione del piano di riarmo Ue può avere solo uno sviluppo pluriennale per cui la competenze ricadono inevitabilmente sul Parlamento europeo e credo si sia voluto evitare quel passaggio perché le contraddizioni interne erano moltissime. Quel piano serve a far riarmare la Germania e non a creare un sistema di difesa europeo”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, a Tagada’ su La7.

